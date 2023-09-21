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Dünya

Fas'a turist olarak giren 2 Fransız gazeteci sınır dışı edildi

Fas, ülkeye turist olarak giren ve gazeteci olduklarını beyan etmeyen 2 Fransız'ın sınır dışı edildiğini duyurdu.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Fas'a turist olarak giren 2 Fransız gazeteci sınır dışı edildi
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Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baytas, 2 Fransız gazetecinin ülkeye turist olarak girdiğini, mesleklerine dair beyanda bulunmadığını ve izin almadığını söyledi.

Baytas, söz konusu gazetecilerin, kanun gereği, ülkelerine geri gönderilmelerinin olağan olduğunu belirtti.

Hükümet Sözcüsü ayrıca Fransız gazeteciler tarafından Fas'ta yaşanan depremle ilgili yapılan bazı haberlerin objektif olmadığını ancak hiç birinin herhangi bir baskıya maruz kalmadığını sözlerine ekledi.

FAS'TAN DEPREM HABERLERİ NEDENİYLE FRANSIZ BASININA TEPKİ

Fas Ulusal Basın Konseyi, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin haberlerinde ihlaller gözlemlediği Fransız "Charlie Hebdo" dergisi ve "Liberation" gazetesi hakkında şikayette bulunduğunu duyurmuştu.

Konsey, depremi haberleştirmek için ülkede 78'i Fransız 312 yabancı gazetecinin görev yaptığını ve hepsinin gerekli akreditasyonu aldığını kaydetmişti.

Fransız "Liberation" gazetesinde 11 Eylül'de, Fas Kralı 6. Muhammed'in Fransa'nın yardım teklifine yanıt vermemesine atıfla "Şahsen ben hiçbir şey hissetmedim" yazılı bir karikatür yayımlanmış ve gazetenin aynı tarihli ilk sayfasında ağlayan Faslı bir depremzedenin fotoğrafının yanında sanki onun ağzından veriliyormuşçasına "Burada sessizce ölüyoruz" şeklinde bir başlık kullanılmıştı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

  • gazeteci
  • sınır dışı

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