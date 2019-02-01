Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için 'Öyle bir ülke yok' dedi Fas'ta 18 aylık bebek görenleri kendine hayran bıraktı. Minik bebek, dünya başkentlerini tek tek ezbere sayarken, annesinin İsrail'in başkentini sorması üzerine, “Öyle bir ülke yok” dedi. Minik bebek iki dakikalık görüntüde en az 65 ülkenin başkentini şaşırmadan saydı.