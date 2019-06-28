30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7734
  • 6,5758
  • 261.566
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fas'ta 2 kadın turistin öldürüldüğü davada idam cezası istendi

Fas'ta Başsavcılık biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında idam cezası istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rabat kentindeki Sale Mahkemesi'nde iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına bugün de devam edildi. 
 
Başsavcılık 22 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan Abdussamed el-Cud (25), Yunus Uziyad (27) ve Reşid Afati (33) hakkında idam cezası talep etti.
 
Savcılık cinayet gerçekleşmeden önce olay mahallinden kaçan sanık Abdurrahim Hayali (33) hakkında ise ömür boyu hapis talebinde bulunurken, olayda biri İsviçre vatandaşı olmak üzere tutuklu bulunan sanıklar hakkında ise 10 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezası istedi.
 
 Öldürülen iki kadın turistin avukatları ise devletten kurbanların ailesi için 10 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon 44 bin dolar) tazminat ödemesini istedi.
 
Devleti temsilen duruşmaya katılan avukat Abdullatif Vehbi, bir sonraki duruşmada devletin önerilen tazminat talebine cevap vereceğini söyledi. 
 
Hakim, 11 Temmuz'u duruşmanın tamamlanma tarihi olarak belirledi.
 
Fas İçişleri Bakanlığından Aralık 2018'de yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.
 
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri İsviçre vatandaşı olmak üzere 22 kişi gözaltına alınmıştı.
 

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Putin isim isim sıraladı: 'Yenilmez'ler orduya girecek

Putin isim isim sıraladı: 'Yenilmez'ler orduya girecek

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

Ata sporları için kulüp kurdular!

Ata sporları için kulüp kurdular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA