Fas'ta 542 mahkum ve tutukluya kraliyet affı

Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet affının 433 mahkum ve 109 tutukluyu kapsadığı ifade edildi.
Kral 6. Muhammed, genellikle ulusal ve dini bayram günlerinde af kararları çıkarıyor.
Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta "Kral ve Halk İhtilali" kutlamaları yapılıyor.
Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Taç Giyme Bayramı dolayısıyla verdiği talimat kapsamında, hükümlü 1459 mahkuma ceza indirimi yapıldığı, 310 kişinin serbest bırakıldığı duyuruldu.
Açıklamada aftan yararlananların, tedavisi mümkün olmayan hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuk sahibi mahkumlar olduğunun bilgisi paylaşıldı.
Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarma yetkisine sahip.