Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Enstitüden yapılan açıklamada, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

