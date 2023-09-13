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Dünya

Fas'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Fas'ta meydana yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Fas'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Ekipler depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Depremden etkilenen yerlerde bölge sakinlerinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Yurt dışında yaşayan bazı Faslıların araçlarına yardım malzemeleri koyarak ülkelerine geldiği görüntüler ise bölgede dayanışma ruhunu canlandırıyor.

Fas'ın diğer şehirlerinden de yardım malzemesi taşıyan çok sayıda araç, destek için deprem bölgelerine geliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed de dün Marakeş'teki bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmiş ve kan bağışında bulunmuştu.

- FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi saat 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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