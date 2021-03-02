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Dünya

Fas'ta bakan Kral'ın istemesi üzerine istifadan vazgeçti

Fas'ta İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı, Kral'ın talebiyle istifasını geri çekti.

AA02 Mart 2021 Salı 00:11 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 00:11
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Fas'ta sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa er-Ramid, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Başbakan Sadeddin el-Osmani'ye 26 Şubat'ta istifa mektubunu sunan Ramid (62), Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, istifasını geri çektiğini belirtti.

Kral 6. Muhammed'in kendisini arayarak görevinde kalmasını istediğini ifade eden Ramid, "Kral'ın isteğine icabet etmekten başka çaresi kalmadığını" aktardı.

Ramid, 26 Şubat cuma günü sağlık sorunlarını ve görevinin getirdiği sorumlulukları taşıyamamasını gerekçe göstererek istifa etmiş ve Osmani'den istifa mektubunu Kral 6. Muhammed'e iletmesini istemişti.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD), önde gelen yöneticilerinden olan Ramid, Nisan 2017'de İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilmişti.

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