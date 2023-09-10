Fas'ta deprem bölgelerine iş makinalarının sevki devam ediyor

Ülkede birçok kentte yıkıma neden olan depremin merkez üssü Al-Huz'a 30 km mesafede olan Amizmiz kasabasında devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek için konvoy halinde yola çıkan askeri araçlar bölgeye ulaştı.



Amizmiz'in yıkılan Merkez Mahallesi'ndeki evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar arama kurtarma köpekleri eşliğinde devam ediyor.

Mahalle girişindeki bir binanın enkazında, 10-11 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.