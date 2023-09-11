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Dünya

Fas'ta deprem: Can kaybı artmaya devam ediyor

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Fas'ta deprem: Can kaybı artmaya devam ediyor
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Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiğini belirtti.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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