Fas'ta depremden etkilenen yerleşim yerlerinin yeniden inşası yıllar sürebilir

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Fas'ta yaşanan deprem ile Libya'daki sel felaketleri ele alındı.

Carpentier, Marakeş'ten çevrimi içi yaptığı konuşmada, ülkenin tanık olduğu yıkımdan bahsetti.

Depremin merkezinin Marakeş'e 75 kilometre uzakta olduğunu ve yüzlerce kilometre uzaklıktaki köylerin dahi etkilendiğini aktaran Carpentier, yerel ve uluslararası topluluklarla koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

Carpentier, "Yüz binlerce kişinin barınağa ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta fırtınalar ve soğuk hava bekleniyor. Etkilenen köy ve şehirleri yeniden inşa etmek aylar hatta yıllar alabilir." dedi.

IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan da Libya'da selin en çok etkilediği Derne kentindeki durumun karmaşık olduğunu ve erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ramadan, ilk yardım, geçici barınak ve tahliye hizmetlerinin yanı sıra cesetlerin nereye taşınacağı konusunda destek olduklarını kaydetti.

CANSIZ BEDENLER HASTALIK VEYA SALGINA NEDEN OLMUYOR



Kenya'dan çevrim içi toplantıya katılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Afrika Adli Tıp Müdürü Bilal Sablouh, çatışma ve felaketler sonucu yaşanan ölümlerin ardından cesetlerin hastalık veya salgınlara neden olmadığını anlattı.

Sablouh, "Bu yanlış anlama çoğu zaman cesetlerin hızla imha edilmesine yol açıyor. Bu da ailelerin düzgün ve onurlu bir cenaze töreni yapamaması anlamına geliyor. Cesetlerin belgelenmesi ve etiketli ceset torbalarına konulması gerekiyor. Hem Fas hem de Libya'da hayatını kaybedenlerin defnedilmesi zaman alacak." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris ise afetlerden sonra güvenli içme suyuna erişimin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Harris, "Su kirliliğinin ana nedeni cansız bedenler değil ancak mümkünse içilebilir su kaynaklarından uzak tutulmalılar." şeklinde konuştu.

