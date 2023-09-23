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Dünya

Fas'ta depremden zarar gören 9 asırlık cami restore edilecek

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde zarar gören 9 asırlık, tarihi Tinmel Camisi restore edilecek.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Fas'ta depremden zarar gören 9 asırlık cami restore edilecek
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Fas Kültür ve İletişim Bakanı El-Mühenned bin Said, depremin merkez üssü Marakeş yakınlarında, Yüksek Atlas Dağları'nda yer alan ve depremde ciddi hasar gören Tinmel Camiyi ve diğer tarihi yapıları gezerek, durumu yerinde inceledi.

Bin Said ziyareti sonrası yaptığı yazılı açıklamada, depremden zarar gören tarihi yerleri restore etmek için saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bin Said, "Tarihi Tinmel Camiyi ziyaret ettim, gelecek pazartesi gününden itibaren caminin restorasyonu için gerekli çalışmalara başlanacak." ifadesini kullandı.

Kuzey Afrika ve Endülüs'te hüküm süren Berberi hanedanı Muvahhidler Devleti'nin kurucusu Abdulmümin bin Ali döneminde 1148 yılında inşa edilen Tinmel Camii, 9 asırdır varlığını koruyordu.

Ülkeyi vuran deprem, Tinmel Camisinin yanı sıra birçok şehirde yüzyıllara uzanan tarihe sahip bazı camiler ve kültürel miras alanlarında da büyük hasara yol açmıştı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı duyurulmuştu.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu açıklamıştı.

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