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Dünya

Fas'ta Gazze'ye destek gösterisi: Binler bir araya geldi

Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi, yaklaşık üç aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi. Bir araya gelen binlerce gösterici, 'Halk Filistin'i kurtarmak istiyor' sloganları attı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 20:12 - Güncelleme:
Fas'ta Gazze'ye destek gösterisi: Binler bir araya geldi
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Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumunun çağrısı üzerine Kazablanka, Sidi Bennur, Buznika, Taza, Vecde, Burkan ve Agadir kentlerinde binlerce kişi cuma namazından sonra bir araya geldi.

Filistin davasını ve direnişini destekleyen ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" ve "Halk (İsrail ile) normalleşmeyi yok etmek istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Kurum, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurmak için "normalleşmeyi sona erdirmek gibi" İsrail'e karşı fiili önlemler alınmasını talep etmek ve Filistinlilere destek amacıyla cuma namazından sonra ülkenin çeşitli kentlerinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkent Rabat dahil olmak üzere Fas'ın pek çok şehrinde neredeyse her gün, Filistin halkıyla dayanışmanın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye yardım girişinin sağlanması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

  • Gazze Dayanışma
  • Filistin Halkı
  • İsrail Saldırıları

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