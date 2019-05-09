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Fas'ta ilk defa iyot 131 maddesi üretilecek

Fas yönetimi, ülkede ilk defa tıbbi amaçlı kullanılmak üzere radyoaktif bir madde olan iyot 131'in üretimine başlanacağını açıkladı.

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Fas Enerji ve Maden Bakanı Aziz Rabah, Kuneytıra kentine bağlı Mamura Ormanı'ndaki Ulusal Enerji, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl iyot 131 maddesinin üretim ve pazarlamasına başlayacağını söyledi.

Rabah, ülkede ilk defa üretilecek maddenin tıbbi amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Ulusal Enerji, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Halid el-Medyuri ise iyot 131 maddesinden numune ürettiklerini, bilimsel ve teknik bakımdan bu maddeyi üretmeye hazır olduklarını kaydetti.

İyot 131 maddesi, bazı tiroid kanseri türlerinin tedavisinde kullanılıyor. Ulusal Enerji ve Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi, nükleer enerjinin bilimsel, tıbbi ve sınai gibi barışçıl amaçlarda kullanılması için 1986'da kuruldu.

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