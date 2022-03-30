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Dünya

Fas'ta ilk kez düzenlendi! Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan...

Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçilikleri ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi tarafından Fas'ta ilk defa nevruz etkinliği düzenlendi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 05:06 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 05:06
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Başkent Rabat'ta, "Türk Dünyasında Nevruz" başlığıyla düzenlenen programa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Kazakistan Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, Azerbaycan Maslahatgüzarı Babek Ahmedov ve YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat ile çok sayıda davetli katıldı.

Rabat'taki bir otelde düzenlenen programda, YEE Rabat Türk Kültür Merkezi öğrencileri tarafından, şiirler okundu, Kazakistanlı bir çocuk tarafından dombra çalındı.

Çok sayıda ülkenin Rabat'taki diplomatik misyon temsilcisi ile büyükelçilerin katıldığı programda, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan ile Kazakistan Büyükelçisi Sailaukyzy, günün anlam ve önemine, nevruzun Türk ve diğer kültürlerdeki yerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Sailaukyzy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'ta ilk defa Nevruz Bayramı'nı kutladıklarına vurgu yaparak, "Bugün ilk defa Fas'ta Nevruz Bayramı etkinliği düzenliyoruz. Türkiye ve Kazakistan mutfaklarından çeşitli yemekler hazırladık." dedi.

Diplomatik misyon ve basının etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sailaukyzy, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fas'taki Türk, Kazak ve Azerbaycanlı vatandaşların da ilgi gösterdiği program, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan mutfaklarına özel yemek ve çeşitli yiyeceklerin sunulmasıyla sona erdi.

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