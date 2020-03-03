Fas'ta ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

AA 03 Mart 2020 Salı 07:25 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 07:25

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunun aktarıldığı açıklamada, uzman bir ekibin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastayla irtibatı olan kişilerin listesini çıkardığı kaydedildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

