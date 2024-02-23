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Dünya

Fas'ta İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarına protesto

Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarını protesto etti.

AA23 Şubat 2024 Cuma 23:27 - Güncelleme:
Fas'ta İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarına protesto
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Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumunun çağrısıyla ülkenin farklı kentlerinde yapılan gösterilerde, binlerce kişi, İsrail'in sivilleri hedef almasını ve Gazze halkını yerinden etme planını reddettiklerini vurguladı.

Fas ve Filistin bayrakları açan eylemciler, üzerinde Mescid-i Aksa ve Gazze'de öldürülenlerin fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı.

İsrail ordusunun 4 aydan fazla süredir Gazze'yi bombalamasını protesto eden Faslılar, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması talebinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze protesto

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