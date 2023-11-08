Fas'ta İsrail'in gazetecileri öldürmesini kınandı

Fas medya organlarında çalışan gazetecilerden oluşan girişim, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Faslı tüm gazetecileri, İsrail'in Fas medyasına sızma girişimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkmaya çağırıyoruz. Bu mücadeleyi, İsrail medyasının Fas'taki yalanlarını çürüterek ve Gazze Şeridi'ni ve adil Filistin davasını savunarak yapmalıyız." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeden gazetecileri de öldürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldüren İsrail'in, bilgi edinme hakkına, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan özgürlüklere ve gazetecilik çalışmalarına yönelik tüm saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin İçin İsrail ile Normalleşmeye Karşı Gazeteciler Girişimi'nde Fas medyasında çalışan 170 gazeteci yer alıyor.

GAZZE VE LÜBNAN'DA 49 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

İsrail güçlerinin saldırılarında Gazze ve Lübnan'da 4'ü kadın 49 gazeteci yaşamını yitirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.