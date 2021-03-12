Fas'ta kenevir kullanımı yasallaştı

star.com.tr 12 Mart 2021 Cuma 21:42 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 21:42

Fas hükümeti Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar doğrultusunda kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısını onayladı. Hint kenevirinin keyfi kullanımı konusundaki yasak ise sürüyor.

Fas Başbakanı Saddedin el-Osmani'nin öncülüğünde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Hint keneviri konusunun görüşüldüğü, sağlık ve sanayi alanında kenevir kullanımına izin veren yasa tasarısının hükümet tarafından onaylandığı bildirildi.

Bakanlar Kurulunun onayladığı tasarının bundan sonra Meclise gönderilmesi bekleniyor.

Daha önce Fas hükümetine sunulan yasa tasarısı raporunda, yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesi sonucu çiftçilerin gelirinin artacağı ve bunun çiftçileri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden koruyacağı belirtilmişti.

star.com.tr