Fas'ta kış saati uygulaması iptal edildi
Fas hükümeti, kış saati uygulamasını iptal etti.
- AA
Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'ta toplanan Bakanlar Kurulu, kış saati uygulamasının iptal edilerek, yaz saatine devam edilmesi kararı aldı.
Yıl içinde değişiklik yapılmasını önlemek için bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın bu şekilde bir süre deneneceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bu kararın özellikle okul saatlerinin gözden geçirilmesi gibi bir dizi düzenleme gerektirdiğine işaret edildi.
Fas'ta pazar günü kış saati uygulamasına geçilmesi öngörülüyordu.
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