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Dünya

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak

Fas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında Kurban Bayramı namazının camilerde kılınmaması kararlaştırıldı.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:46
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Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bayram namazının camilerde toplu halde kılınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, camilerde oluşacak yoğunluktan dolayı sosyal mesafeye dikkat etmek zor olacağı için bu kararın alındığı, bayram namazının evlerde aile bireyleriyle hutbe okunmaksızın da kılınabileceği ifade edildi.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında 16 Mart 2020'de tamamıyla kapatılan camilerin 15 Temmuz 2020'de yeniden açılmasına karar vermişti.

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