Fas'ta Melilla faciası! Mahkeme kararını verdi

Fas İnsan Hakları Derneği, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Nador Mahkemesinin, 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 18 Sudanlı ve Çadlı düzensiz göçmen hakkında üçer yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 18 düzensiz göçmene "ülkeye yasadışı yollarla girmek, kamu görevlilerine tehdit, şiddet ve hakaret, yasadışı ikamet ve silah bulundurmak" suçlarından hapis cezası verildiği aktarıldı.

Mahkemenin verdiği kararın "acımasız ve intikam eylemi" olduğu değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, kararın itirazla temyize götürülebileceği kaydedildi.

Nador Mahkemesi daha önce aynı davada yargılanan 12 düzensiz göçmene üçer yıl, 33 düzensiz göçmene de on birer ay hapis cezası vermişti.

Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 düzensiz göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.