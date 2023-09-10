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Dünya

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2122'ye yükseldi

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2122, yaralıların sayısı 2421'e yükseldi

AA10 Eylül 2023 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2122'ye yükseldi
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Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 2 bin 59'a çıktığını duyurmuştu.

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