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Dünya

Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor

Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 00:35 - Güncelleme:
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Fas haber ajansı MAP'a konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Arais, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde iki gündür devam ettiği bilgisini verdi.

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurguladı.

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