Fas seçimlerinde 'oyların satın alındığı' iddiası

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:53

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı fesatlar oy verme merkezlerinin önünde, açık ve net bir şekilde oy satın alıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güpegündüz, yetkililerin, onurlu kadın ve erkeklerin önünde yapılan bu hareketi kınıyoruz. Yetkili makamları konuyla ilgili sorumluluk almaya davet ediyoruz."

36 milyon nüfuslu Fas'ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisinde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gitti.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti, PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor.

Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.