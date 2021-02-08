Fas'ta sel faciası: 24 ölü

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:09

Tanca yerel idare birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkisini devam ettiren yağışların sebep olduğu sel nedeniyle "çalışma ruhsatı bulunmayan" bir fabrikada mahsur kalan 24 kişi hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı fabrikada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, 10 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan işçilerin sağlık kontrollerinin yapılması için civar hastanelere nakledildiklerini duyuran bölge yerel birimleri, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tanca yerel yönetimi can kayıplarının nasıl gerçekleştiği ile ilgili net bir bilgi paylaşmazken, Fas yerel medyasında çıkan haberlerde, ölümlerin sel sularının fabrikanın elektrik tesisatına ulaşması sonucu oluşan elektrik akımı dolayısıyla yaşandığı aktarıldı.

Fas'taki meteoroloji birimleri hafta boyunca ülkenin kuzey bölgelerinde yağışların etkili olacağını bildirmişti.