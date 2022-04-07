Fas'ta son 20 yıldaki sellerin 800 milyon dolar zararı oldu

Fas devlet televizyonu, Fas Su Bakanlığınca hazırlanan son yirmi yılda iklim değişikliğine ilişkin meclis komisyonuna sunulan raporun ayrıntılarını yayınladı.

Raporda, son 20 yıldaki sellerin, kara yolu ağına bağlı altyapıya önemli zararlar verdiğine işaret edilerek sellere bağlı olarak en büyük mali zararın 2008-2021 yıllarında gerçekleştiği belirtildi.

Sellerin ayrıca bazı tesislerin koruyucularının çökmesine, zeminin aşınmasına, köprülerin yıkılmasına ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdiği aktarılan raporda, son 20 yılda meydana gelen zararın maliyetinin yaklaşık 8 milyar dirheme (800 milyon dolar) mal olduğu, iklim değişikliğine bağlı olarak birçok projenin de uygulanamadığı kaydedildi.

Raporda, Bakanlığın 2008-2021 yıllarında meydana gelen sel hasarlarını onarmak için de yaklaşık 5,85 milyar dirhem (yaklaşık 600 milyon dolar) tahsis ettiği, lojistik ve insan kaynaklarını harekete geçirmek için çalıştığı belirtildi.

Bu yıl şiddetli bir kuraklığın yaşandığı Fas'ta hükûmet, kuraklıktan etkilenen çiftçi ve tarım sektörü için 10 milyar dirhemlik (bir milyar doları aşkın) bir destek paketi hazırlamak zorunda kaldı.