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Dünya

Fas'ta tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komando kayboldu

Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan Kraliyet Donanması Özel Kuvvetlerine bağlı iki komandonun kaybolduğunu duyurdu.

AA22 Ocak 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 22:54
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Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, askeri kaynaklar, Kraliyet Donanmasına bağlı bir grup komandonun 20 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Kasr es-Sağir kenti açıklarında düzenlenen tatbikatta güçlü deniz akıntılarına takıldığını açıkladı.

Kaybolan askerlerin bazıları, Sahil Güvenlik unsurları ve Kraliyet Donanması teknelerinin yardımıyla Fas sahiline ulaşmayı başarırken, 2'si yüzerek İspanya sahillerine ulaştı. Gruptan geriye kalan iki komando ise kayboldu, şu ana kadar da kendilerinden haber alınamadı.

Haberde, kaybolan 2 asker için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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