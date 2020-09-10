Fas'taki ''Libya Diyalog Toplantısı''nda neler görüşüldü?

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:45

Fas'ta Libyalı taraflar arasında gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı" oturumlarında 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın ülkedeki önemli otorite kurumlarıyla ilgili maddesi üzerine yoğunlaşıldı.



Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler, 6 Eylül Pazar günü başladı.



İki gün sürmesi planlanan görüşmeler, 7 Eylül Pazartesi günü sona erecekken uzatıldı ve salı günü de devam etmesine karar verildi.



Dün görüşmelere bir gün ara verilirken, Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, toplantıların taraflar arasındaki anlaşmanın bazı detaylarını incelemek üzere bugün yeniden başlayacağını söyledi.



- ATAMA KRİTERLERİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Görüşmelerde Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın otorite makamlarıyla ilgili olan 15'inci maddesine odaklanıldı.



Üç gün süren görüşmelerde ülkedeki otorite kurumlarına getirilecek isimlerin atama kriterlerinin belirlenmesinde ilerleme kaydedildi.



Söz konusu anlaşmanın 15'inci maddesinin birinci fıkrası, Libya parlamentosunun, ülkedeki önemli otorite kurumlarına getirilecek isimler hakkında uzlaşı sağlanması için Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişareler yapmasını öngörüyor.



Bu kurum ve makamlar; Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı olarak sayılıyor.



Aynı maddenin ikinci fıkrası ise şu şekilde:

"15'inci maddenin birinci fıkrasının gerçekleşmesi halinde sayılan önemli otorite makamlarındaki isimlerin azledilmesi ve yeni getirilecek isimlerin tayin edilmesi için parlamento üyelerinin üçte ikisinin onayı gereklidir."



- MADDENİN REVİZE EDİLMESİ GEREK

Buna göre 188 sandalyeli parlamentoda 126 milletvekilinin onayı gerekiyor. Halihazırda ise 23 Tobruk milletvekili, 84 de Trablus'ta toplanan milletvekili var. Bunların hepsinin onay vermesi halinde dahi üçte iki çoğunluk sağlanamıyor. Bu nedenle Suheyrat Anlaşması'nın bu maddesinin revize edilmesi gerekiyor.



Buznika'daki görüşmelerde söz konusu makamların ülkedeki üç bölge (Trablus, Fizan ve Sirenayka) arasında paylaşılmasına ve tek bir bölgede iki önemli kurumun temsil edilmemesi konusunda uzlaşıya varıldı.



Kriterlerde mutabakat sağlanmasına rağmen, söz konusu makamlara getirilecek isimler üzerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Ayrıca söz konusu 15'inci madde de resmi olarak revize edilmiş değil.



Heyetlerin 15'inci maddeyi revize etmesi halinde bu makamlara getirilecek isimler üzerindeki tartışmalar sürecek.

Görüşmelerin sona ermesi akabinde de heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.



Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşmelerin ön hazırlık olduğunu, bağlayıcı olmadığını ifade etmişti.