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Dünya

Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından ''çevre felaketi'' uyarısı

Fas'ta sivil toplum kuruluşları, Moulouya Nehri'nin kuraklıktan kurtarılması çağrısında bulunarak, 'çevre felaketi' konusunda uyardı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 19:41 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:41
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Faslı 11 sivil toplum örgütünün yayımladığı ortak açıklamada, Moulouya Nehri'nin kuraklıktan kurtarılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Nehir ağzında yürütülen bilimsel çalışmalar, burada biyoçeşitliliğin ve birçok ekosistemin bozulduğunu göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

İnşa edilen barajların ve pompa istasyonlarının ardından su tedariklerinin azaldığına işaret edilerek, ülkede bir çevre felaketinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Yeraltı ve yüzey sularının tuz oranının artması, en büyük kıyı ormanının yok olması, ağaçların bozulması, kıyıların erozyona uğraması ve kum tepelerinin yok olması, nehrin ilk kez Akdeniz ile bağlantısının kesilmesine neden olmuştur." ifadesine yer verildi.

Fas'taki en büyük nehirlerden yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki Moulouya Nehri Atlas Dağları'ndan doğarak Akdeniz'e dökülüyor. Nehirdeki kuraklık, bölgedeki tarım arazilerini ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.

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