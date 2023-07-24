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Dünya

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi'nden İsrail'le normalleşmeden vazgeçilmesi çağrısı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) sivil kanadı ve ülkenin önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi, İsrail'le normalleşmeden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:53 - Güncelleme:
Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi'nden İsrail'le normalleşmeden vazgeçilmesi çağrısı
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Tevhid ve Islah Hareketi'nin Fas'ın Taroudant kentinde yaptığı 3 günlük yıllık toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, "İsrail'le normalleşme süreci, tarih boyunca Filistin mücadelesine ve doğruya güçlü bir şekilde destek veren Fas'ın rolüyle bağdaşmıyor." ifadesine yer verildi.

Fas yönetimine normalleşme sürecinden vazgeçmesi ve siyonist oluşumla ilişkileri kesmesi çağrısı yapılan açıklamada, Fas'ın imajını zedelemek için her imkanı değerlendiren düşmanlara fırsat verilmemesi istendi.

Açıklamada Batı Sahra meselesinin, bir şantaj, takas ya da pazarlık konusu haline getirilmesinin de reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da şiddetle kınanarak, "apaçık bir düşmanlığı" temsil eden bu eylemler, İslami sembollere yönelik büyüyen kin ve nefreti yansıtan adi bir suç olarak nitelendirildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında "İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı" duyurulmuştu.

Fas'ta muhalefette bulunan PJD, kuruluşundan bu yana İsrail ile normalleşmenin her türlüsüne karşı olmasıyla biliniyor.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİ

İsrail ve Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin, 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuşTU.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalanmıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.

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