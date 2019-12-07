Fas’tan ABD’ye yüzyılın tokadı

Washington yönetimi, terör devleti İsrail’deki hükümet krizi nedeniyle açıklanmasını ertelediği Filistin’e dayatılan sözde barış projesi ‘Yüzyılın Anlaşması’nın hayata geçirilmesine yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Körfez ülkelerini saldırmazlık paktı imzalamaları için İsrail’le masaya oturtan ABD, şimdi de Kuzey Afrika ülkelerine gözünü dikti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fas ile işgalci İsrail’in ilişki kurmasını sağlamak adına Rabat’a gitti. Arap basınında yer alan habere göre, Pompeo ‘İsrail ricasını’ sunmak üzere gittiği Fas’ta diplomatik şokla karşılaştı.

ELİ BOŞ DÖNDÜ

Fas Kralı 6. Muhammed, ajandası yoğun olduğu gerekçesiyle ABD’li Bakan’la yapacağı görüşmeyi iptal etti. Kral’ın önceden ayarlanmış görüşmeyi iptal etmesi üzerine Pompeo sadece Fas Ulusal Güvenlik Başkanı Abdellatif Hammouchi ve Başbakan Sadeddin El Osmani ile bir araya geldi. Kral Muhammed’in Yüzyılın ihaneti projesine karşı çıkması sebebiyle Pompeo’yla görüşmediği öğrenildi. İptal edilen zirvenin gerçekleşmesi durumunda ABD’nin Fas’tan, “İsrail ile ilişkileri ticari faaliyetlerin yürütüldüğü 1994 senesindeki seviyeye çıkarmasını isteyeceği” iddia edildi.

İSRAİL-ARAP İTTİFAKİ

Öte yandan, ABD’nin Yüzyılın ihanetine yönelik diplomatik çabaları devam ederken terör devleti İsrail de Arap ülkeleri ve Avrupa’yı kapsayan İran karşıtı askeri koalisyon kurmak istediğini itiraf etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak nükleer başlık taşıyabilecek füzeler geliştirdiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bildirdi. İran durdurulmalı. Bir sonraki adım, İran’ın saldırganlığını caydırmak için ABD liderliğinde Batı-Arap koalisyonu kurulması ve bu koalisyonun etkili bir askeri tehdide dönüşmesi olmalıdır” dedi. Katz’ın mesajının BAE, Bahreyn ve Suudi yetkililer ile İsrailli diplomatların Washington’da saldırmazlık paktı toplantıları yaptığı sırada gelmesi dikkat çekti.