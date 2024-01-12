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Dünya

Fas'tan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ''soykırım'' davasına destek

Fas'ta onlarca aktivist, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı 'soykırım' suçlamasıyla yargılamak için Uluslararası Adalet Divanında açtığı davayı desteklemek amacıyla oturma eylemi düzenledi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 03:37 - Güncelleme:
Fas'tan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ''soykırım'' davasına destek
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Fas'ın başkenti Rabat'ta insan hakları aktivistleri, Fas İnsan Hakları Derneğinin (ülkedeki en büyük insan hakları derneği) genel merkezinde düzenledikleri oturma eyleminde, Filistin'e destek açıklamaları yaparak, İsrail aleyhine "soykırım" davasında adaletin tecelli etmesi temennisinde bulundu.

Fas İnsan Hakları Derneğinden gösteri sonrası yapılan açıklamada da Güney Afrika'nın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım savaşına karşı Adalet Divanında dava açması adımına övgüde bulunuldu.

Açıklamada, Fas'taki insan hakları aktivistlerinin derneğin genel merkezindeki oturma eyleminin, Güney Afrika'nın insani ve cesur girişimini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

- GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL ALEYHİNE "SOYKIRIM" DAVASI

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divana sundu.

Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, duruşmada, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divandan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Bugünkü (cuma) duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

  • aktivistler
  • soykırım suçlaması
  • oturma eylemi

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