Fas'tan Lübnan'a ramazan yardımı

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 03:47 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 03:47

Fas Kralı 6. Muhammed, Lübnan'a destek için 90 ton gıda yardımı gönderdi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'da yer alan haberde, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve kardeş Lübnan halkına temel gıda yardımı gönderildiği belirtildi.

Haberde, 90 ton gıda yardımının 8 askeri kargo uçağıyla gönderildiği ve yardımların Kral 6. Muhammed'in "bizzat kendi hediyesi" olduğu kaydedildi.

Söz konusu yardımın, Lübnan tarafından gelen talebin ardından kardeş ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak için yapıldığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 854'e, vaka sayısının 506 bin 808'e yükseldiğini açıklamıştı.

