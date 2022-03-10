Fas'tan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

AA 10 Mart 2022 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:41

Burita, Fas'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile başkent Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ülkesinin yaşanan savaşa dair tavrının açık olduğunu ve bu tavrın dört nokta ile özetlenebileceğini belirten Burita, savaş boyunca yaşanan insani krizden endişe duyduklarını, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduklarını, komşular arasındaki sorunların çözümünde güç kullanımına karşı olduklarını ve barışçıl çözüm için tüm girişimleri desteklediklerini vurguladı.



Burita, "Çatışma ve anlaşmazlıkları sona erdirmek için barışçıl çözümleri, diyaloğu ve müzakereleri destekliyoruz. Bu nedenle Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm girişimleri destekliyoruz. Tüm tarafların da buna destek vermek için angaje olacağını umuyoruz." dedi.



AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi de söz konusu krize diplomatik bir çözüm bulunması ve Rusya'nın bir an önce savaşı durdurması çağrısında bulundu.



"Bu kriz AB'nin tüm üyelerini etkiliyor. Hiçbir yerde görmek istemediğimiz bu savaştan dolayı büyük bir endişe var." ifadelerini kullanan Varhelyi, savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan insani krize, özellikle de mülteci sorununa dikkati çekti.

