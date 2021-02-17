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Dünya

Fas'tan terörle mücadelede büyük başarı

Fas'ın 2002'den bu yana, 2 bin 9 terör hücresini çökerttiği ve 500'den fazla terör operasyonunu boşa çıkarttığı açıklandı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:24
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Başkent Rabat'ta "Şiddetli Aşırılıkla Mücadele: Yeni Zorluklara Yeni Cevaplar" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Fas İstihbaratına bağlı Yargı Araştırmaları Merkezinde Terörle Savaş ve Aşırılıkla Mücadele Birimi Başkanı Muhammed el-Nifavi, ülkesinin teröre karşı verdiği mücadelede 2002'den bu yana 2 bin 9 terör hücresi grubunu çökertmeyi başardığını, terörle ilişkili 3 bin 535 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Nifavi, verilen mücadele sayesinde 500'den fazla terör eyleminin engellendiğini, ülkesinin paralel hukuki düzenlemelerle destekli riskleri öngören bir politika yürüttüğünün altını çizdi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından Şiddet ve Aşırılık Gözlemevinin düzenlediği 3 gün sürecek konferansa 24 ülkeden temsilciler katıldı.

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