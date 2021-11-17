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Dünya

Fas'tan zorunlu askerlik kararı! 2 yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Fas Parlamentosunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki yıl askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlatma kararı aldığı bildirildi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 02:31 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 02:31
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Parlamentodan yayımlanan rapora göre, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Delege Bakan Abdullatif Ludiyyi, Parlamenterlerle yaptığı toplantıda, ülkede koronavirüs nedeniyle iki yıl askıya alınan zorunlu askerlik hizmetinin yeniden başlatılacağını söyledi.

Raporda, İçişleri Bakanlığının yakında 2022 yılına ait 37. dönem celpleri için gerekli sayım işlemleri üzerine çalışacağı kaydedildi.

Zorunlu askerlik hizmeti 2007 yılında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından kaldırılmış, 2019 yılında yeniden başlatılmış ancak salgın nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında askıya alınmıştı.

Fas'ta 1966'da başlatılan zorunlu askerlik hizmeti o zaman 18 ay olarak belirlenmiş daha sonra ilgili kanuna göre 19 yaşına ulaşmış kız ve erkeklere 12 ay askerlik hizmeti getirilmişti.

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