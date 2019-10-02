Fata Nine 11 yıllık haç savaşını kazazandı

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010’da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek’te yaşayan Boşnak nine Fata Orlovic’in bahçesine Sırplar tarafından izinsiz inşa edilen kilisenin yıkılmasına hükmetti. Yıllardır bahçesindeki kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi veren 77 yaşındaki Orlovic’in Bosna Hersek aleyhine açtığı davada karar açıklandı.Orlovic’i halkı bulan mahkeme, ülkesindeki savaş sırasında (1992-1995) terk etmek zorunda kaldığı evinin bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesinin yıkılmasına karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, kilisenin kaldırılmasının Bosna Hersek devletinin sorumlu olduğu ifade edilirken, hükmün üç ay içinde yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.