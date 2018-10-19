FATF, İran'a şubata kadar süre tanıdı

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında İran'a yapılan uyarı hatırlatılarak, söz verilen eylem planının yürürlüğe konulması istendi.

Açıklamada, "İran'dan, bugünden itibaren Şubat 2019'a kadar, yasalarını FATF normlarına uygun hale getirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verilerek, aksi durumda kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için bu ülke hakkında yeni yaptırımlara başvurulacağı belirtildi.

Tahran yönetimi, FATF tarafından talep edilen reformlara yönelik bir dizi değişikliğe gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay yaptığı bir konuşmada, "FATF yasası" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarısının mecliste onaylanması gerektiğini savunarak, "FATF yasa tasarısının kabul edilmesi düşmanın bankacılık ve iş birliklerine yönelik bize karşı öne sürdüğü bahaneleri elinden alacaktır." sözlerine yer vermişti.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunmuştu.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan ve 1989'da kurulan FATF, 35 ülke, Avrupa Komisyonu ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinden oluşan 37 üyesi ile bankacılık ve mali sistemleri denetliyor.