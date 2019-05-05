Fatih, Kıbrıs'ın batısında sondaj çalışmalarına başladı, Rum yönetimi paniğe kapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye´nin gerekli adımları attığını ve KKTC´nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söyledi.

"Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil" diyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC´nin ve Türkiye´nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, "Sondaj gemileri görevlerini ifa etmeye başladılar zaten. Haklılığımızın verdiği güçlülükle yolumuza devam edeceğiz. Sahada ve masada güçlü olmaya devam edeceğiz. Sahada güçlü oldukça masada da daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Akıncı, bu faaliyetlerden dolayı rahatsızlık duyanlar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Onlara söylediğimiz şudur; 'Rum tarafı bu girişimleri yaptığınızda neredeydiniz? Onlara ne dediniz veya ne diyeceksiniz? Onlara bir şey yoksa, bizim yaptığımız bir aksiyona karşı bir reaksiyondur aslında. Rumların tavrını dengeleme siyasetidir. Haklarımızı koruma siyasetidir. Bunun da başka bir yolu yoktur. Siz araştıracaksınız, biz de araştıracağız. Kıbrıs Türkleri olarak bu konuda Türkiye ile iş birliği içerisindeyiz."

'FATİHİ SELAMLIYORUZ'

KKTC Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise, "Türkiye'nin, doğu akdenizde kendi kıta sahanlığı içine giren bölgede, denizden hidrokarbon yatağı bulabilmek için sandaj yapmaya başlamasını memmuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneyine gelmesini selamlıyor, başarılar diliyoruz" dedi.

RUM YÖNETİMİ GİRİŞİM BAŞLATTI

Türkiye'nin sondajlara başladığını açıklaması Rum tarafında geniş şekilde yer aldı. Rum medyası, "Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) sondaj tehditlerini hayata geçiriyor" manşetlerini attı. Rum Yönetimi de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde girişimler başlattı. Politis gazetesi, Fatih gemisinin, "Akama Burnu"ndan 45 deniz mili batıda 3 Eylül tarihine kadar sondaj gerçekleştireceğini yazdı.