Fatih Terim, Onyekuru'nun alternatifini buldu

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Fatih Terim Onyekuru'nun alternatifini Portekiz'de buldu

Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın, Benfica'da oynayan Eduardo Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Süper Lig’de muhteşem bir sezon geçirdikten sonra adı Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulüp Everton’a ‘1 yıl daha kiralama’ teklifini götürürken, İngilizlerin Galatasaray’a ‘önce satmayı düşünüyoruz’ yanıtını verdiği öğrenildi.
 
FATİH TERİM'İN B PLANI HAZIR
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Onyekuru’yu 25 milyon Euro civarında bir rakama satmaya sıcak bakan Everton’ın Galatasaray’a ‘satmazsak size kiralayabiliriz’ dediği belirtilirken, Fatih Terim’in aldığı yanıtın ardından ‘b’ planını devreye soktuğu bildirildi. Ryan Babel’i transfer ederek kanat problemini şimdilik halleden Terim’in üç kulvarda yoluna devam ettiği için orta saha hattını zenginleştirmek adına takviye peşinde olduğu anlaşılırken, başarılı çalıştırıcının Benfica’dan ayrılması kesinleşen Salvio’yu 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi.
 
BOCA JUNİORS ÇEKİLDİ
 
7 yıldır Benfica’da top koşturan ve bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Salvio’nun Portekiz’den ayrılmak istediği ortaya çıkarken, oyuncunun transferinden vazgeçen Boca Juniors’ın Galatasaray’ın yolunu açtığı, sarı kırmızılı kulübün ise Salvio’yu 1 yıllığına kiralamak için kolları sıvadığı öğrenildi.
 
Geride bıraktığımız sezon 28 maçta forma giyen 29 yaşındaki Arjantinli orta saha 7 gol 4 asist yaptı.

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