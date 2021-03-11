'FBI ajanları kaybolan tonlarca altını kazarak aradı'

star.com.tr 11 Mart 2021 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 00:05

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları, iç savaş döneminde saklandığı tahmin edilen çok yüksek miktarda altını, Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh şehrinin yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda yer alan bir ormanlık alan içerisinde üç sene önce kazarak aradığı ortaya çıktı.

Associated Press'in (AP), hükümet belgeleri ile resmi elektronik mesajlara dayandırarak yayınladığı haberde tonlarca olduğu tahmin edilen altının bugüne dek bulunamadığı ve FBI'ın da bu gelişmeyi kısmi olarak doğruladığı belirtildi.

ABD'deki bilinen efsaneye göre, söz konusu altınları özel bir müfrezenin 1863 yılında Batı Virginia'dan Philadelphia'daki ABD Darphanesi'ne götürmek üzere yola çıktığına ve altının kaybolduğu ya da çalındığına inanılıyor.

FBI, üç sene önce başlatılan arama çalışmalarının "kültürel miras alanı" araştırmalarına dayandığını fakat herhangi bir sonuç alınamadığını açıkladı.

ABD'de bir hazine avı şirketi olan Finder Keepers'ın sahibi olan bir baba ve oğul ise yapılan aramaların sonuçsuz kalmadığını ifade ederken, baba ve oğulun avukatı Bill Cluck, hükümetin konuya ilişkin daha net açıklama yapması için yasal yollara başvurduklarını belirtti.

Avukat Bill Cluck'ın, AP'ye sunduğu belgeler ise FBI'nin bölgedeki gömülü hazinenin peşinde olduğunu gösterir nitelikte. Konuya ilişkin davaların hala devam ettiği bildirildi.

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