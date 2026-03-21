  • FBI alarm verdi: Ruslar mesajlaşma uygulamalarına sızıyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörlerin, Signal başta olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarını kullanan kişileri hedef aldığını bildirdi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 09:56
Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya bağlantılı siber aktörlerin ticari mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıları hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

SİBER AKTÖRLER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "FBI, Signal dahil olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılarını hedef alan Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörleri tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu faaliyetin mevcut ve eski ABD hükümeti yetkilileri, askeri personel, siyasi isimler ve gazeteciler gibi "yüksek istihbarat değerine sahip" kişileri hedef aldığını belirten Patel, siber faaliyetlerin küresel ölçekte binlerce kişinin hesabına yetkisiz erişimle sonuçlandığını kaydetti.

KİMLİK AVI GİRİŞİMLERİ

Patel, söz konusu kişilerin ele geçirdikleri hesaplar üzerinden mesajlara ve kişi listelerine erişebileceğini, mağdur adına mesaj gönderebileceğini ve güvenilir kimlikleri kullanarak başka kimlik avı girişimlerinde bulunabileceğini ifade etti.

Güvenlik açığının, kullanılan uygulamalardan değil, kullanıcılardan kaynaklandığına dikkati çeken Patel, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

FBI: İRAN BAĞLANTILI SİBER AKTÖRLER TELEGRAM ÜZERİNDEN MUHALİFLERİ HEDEF ALIYOR

FBI'ın Siber Bölümünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram uygulamasını komuta ve kontrol altyapısı olarak kullandığı, böylece dünya genelinde muhalifleri ve rejim karşıtı grupları hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu faaliyetler kapsamında zararlı yazılımların yayıldığı bildirilen açıklamada, bu durumun veri sızıntıları ve itibar kaybına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İran istihbaratıyla bağlantılı aktörlerin kullandığı yöntemler ile bu tür saldırılara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin yeni bir uyarı raporunun yayımlandığı kaydedildi.

  • Kash Patel
  • Rus İstihbarat

