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FBI Amazon'un geliştirdiği tartışmalı yüz tanıma sistemini kullanıyor

FBI, Amazon'un tartışmalı yüz tanıma teknolojisi olan Rekognition'ı suçluları yakalamak için yeni bir yöntem olarak kullandığını itiraf etti.

  • TM Dİjital Haber Merkezi
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Rekognition'ın, FBI'nın soruşturmalar sırasında toplanan videoları izleme sürecinin hızlandırmasına yardımcı olduğu ve yüz tanıma teknolojisinin, kısıtlı zamanda sonuçlanması gereken terörle mücadele soruşturmalarına yardımcı olduğu bildirildi. 
 
FBI Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Christine Halvorsen, "7 gün 24 saat çalışan ajan ve analistlerimiz var ancak çalışanlarımızın haftalar sürecek analizlerini Rekognition 24 saatte yapabiliyor" dedi.
 
 
Halvorsen, FBI'ın terörle mücadele soruşturmalarına yardımcı olmak için Amazon'un bulut hizmetlerinin de kullandığını belirtti.
 
Uzmanlar Rekognition yüz tanıma teknolojisinin Orlando şehri de dahil olmak üzere ülke çapındaki birçok kanun uygulayıcı kurumda kullanıldığını iddia ediyor.
 
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) konuyla ilgili tepki göstererek, Amazon'un bu ürünü yasa uygulayıcılara pazarlamayı durdurması gerektiğini söylüyor.

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