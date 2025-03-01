FBI, el konulan materyalleri Trump'a iade etti

The Hill'in haberine göre, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, "FBI, Başkan'a hukuksuz ve yasa dışı baskınlar sırasında alınan materyalleri geri veriyor. Kutuları bugün teslim alıp Air Force One'a yüklüyoruz." dedi.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump da Florida'ya getirilen kutulardakilerin Başkanlık Kütüphanesi'nin bir parçası olmasının planlandığını söyledi.

FBI'ın baskınını "siyasi bir rakibe yapılan ve belli ki pek de işe yaramayan bir saldırı" olarak tanımlayan Trump, "Ülkemizde adalet artık yeniden tesis edilecek." ifadesini kullandı.

FBI, Ağustos 2022'de Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da hakim kararıyla arama yapmıştı.

Trump'ın gizli belgeleri yanlış kullandığı ve yetkililerin bu belgeleri geri alma çabalarını engellediği iddialarına ilişkin soruşturma yürüten FBI, bu kapsamda malikaneden, içerisinde çeşitli materyallerin bulunduğu 33 kutuya el koymuştu.

