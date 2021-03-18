İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,302
  • EURO
    8,7274
  • ALTIN
    407.155
  • BIST100
    1550.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • FBI Kongre baskınında polislere saldıranları ifşa etti
Dünya

FBI Kongre baskınında polislere saldıranları ifşa etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini yayımladı.

AA18 Mart 2021 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 19:20
ABONE OL

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak Kongre baskınında yetkililere saldıran kişilerin fotoğraflarını yayımlayarak, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için halktan yardım istedi.

FBI Washington Bölge Ofisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin yeni video ve fotoğraflar yayımladı.

Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Aşırılıkçılar ABD Kongresini basıp, federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı." bilgisi paylaşıldı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı.

Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.