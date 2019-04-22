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FBI, Meksika sınırında göçmenleri yakalayan milis liderini gözaltına aldı

FBI, Meksika sınırında, Amerika Birleşik Devletleri´ne geçmeye çalışan göçmenleri yakalayan New Mexico Sınır Milisleri lideri Larry Mitchell Hopkins´i gözaltına aldı.

  • DHA
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69 yaşındaki Hopkins´in, ateşli silah ve mühimmat bulundurmak suçundan gözaltına aldındığı belirtildi.
 
Guardian gazetesinin haberine göre Hopkins, ABD - Meksika sınırında göçmenleri yasa dışı yollarla alıkoymakla suçlanıyordu.
 
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise kendilerini Birleşik Yasal Vatanseverler (UCP) olarak tanıtan sınırda gezen göçmen karşıtı Trump yanlısı grup hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.
 
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika´dan gelen yasa dışı göçmen akışının durdurulması için güney sınırının bazı kısımlarının kapatılacağı açıklamasını yapmış; daha sonra da Meksika´da üretilen otomobillere gümrük vergisi getirilmesi tehdidinde bulunmuştu.
 
Trump, yasa dışı göçün önlenmesi için ABD Kongresi´nden bütçe tasarısında ödenek ayırmasını istemişti ancak bu konuda Kongre´de anlaşma sağlanamamıştı. Bu nedenle hükümet geçtiğimiz yıl aralık ayından 35 gün süreyle kapalı kalmıştı.
 

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