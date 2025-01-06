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Dünya

FBI tespit etti: ABD'deki araçlı saldırgan hakkında yeni detay

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren kişinin, Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiğini tespit etti.

DHA6 Ocak 2025 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
FBI tespit etti: ABD'deki araçlı saldırgan hakkında yeni detay
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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Özel Ajanı Lyonel Myrthil, New Orleans saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Shamsud Din Jabbar'ın saldırıyı düzenlerken kayıt alma özelliği bulunan bir tür 'akıllı gözlük' kullandığını belirten Myrthil, saldırganın Ekim 2024'te iki kez New Orleans'a gittiğini ve video kayıtları aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Myrthil, saldırganın ayrıca Haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin belirlendiğini ve bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını aktardı.

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