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Dünya

FBI ve CIA'e ''Venezuela'' tepkisi: Sayelerinde Maduro yemin etti

Venezuela'da 2020'deki darbe girişimine karışmakla suçlanan eski Amerikalı asker Jordan Goudreau FBI ve CIA'e tepki gösterdi. Eski asker, 'FBI ve CIA'i tebrik ediyorum, sayelerinde Maduro (devlet başkanı olarak) yemin etti.' dedi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
FBI ve CIA'e ''Venezuela'' tepkisi: Sayelerinde Maduro yemin etti
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 2020'de devirme girişimiyle suçlanan ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un Üst Yöneticisi (CEO) Jordan Goudreau, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatını (CIA) operasyonunu "sabote etmekle" suçladı.

Maduro'yu 2020'de devirme girişimiyle itham edilen Goudreau, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Goudreau, FBI ve CIA'i operasyonunu "sabote etmekle" suçlayarak, "FBI ve CIA'i tebrik ediyorum, sayelerinde Maduro (devlet başkanı olarak) yemin etti." ifadesini kullandı.

Goudreau'nun avukatları ise eski askerin bu girişimine ilişkin "üst kademelerden yetki aldığını" savundu.

Öte yandan, FBI ve CIA'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 3 Mayıs 2020'de güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan "paralı askerlere" karşı operasyon başlatmıştı.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile ilişkisinin olduğunu savunmuştu.

Maduro, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının bulunduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, 2020'nin mart ayında Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

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