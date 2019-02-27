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FBI, iş gücü açığı nedeniyle zor günler yaşıyor

ABD'nin federal hükümetine bağlı soruşturma bürosu (FBI) iş gücü açığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

  • DHA
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Ülkede son yıllarda yaşanan en büyük iş gücü açığı nedeniyle özellikle ajan bulmakta zorlanan FBI, başvuru kriterlerini genişleterek yöneticilere, okul terapistlerine ve hatta fizikçilere başvuru çağrısı yapıyor.
 
The Wall Street Journal gazetesine göre, FBI´a yapılan iş başvurusu sayısı 2009 yılında 68 bin 500 iken bu sayı 2018 yılının Eylül ayında 11 bin 500´e kadar düştü.
 
İş başvurularındaki düşüş nedeniyle FBI,  iş gücü açığını azınlıklara ve kadınlara yönelik kapatmayı hedefliyor.
 
FBI´ın işe alım bölümünün başındaki Peter Sursi, gazeteye yaptığı açıklamada, son yıllarda özel ajan başvurularına talebin neden azaldığını anlamaya çalıştıklarını söyledi.
 
Sursi, her yıl büroya, 16 bin adayın başvuru yaptığını, bunun 900 adetinin özel ajan pozisyonları olduğunu ancak son birkaç yılda bu sayının ciddi derecede azaldığını belirtti.
 
FBI istatistiklerine göre çalışanların yüzde 67´si beyaz erkeklerden oluşuyor. Bu nedenle istihdam için azınlıklara ve kadınlara ulaşmanın yanı sıra okul terapistleri, şirket yöneticileri gibi meslek gruplarında çalışanların başvuru yapmaları cesaretlendiriliyor.
 
Gazete, bu çalışmalar çerçevesinde yapılan 11 bin 500 başvurunun yüzde 47´sinin azınlıklardan yüzde 26´sının da kadınlardan oluştuğunu aktardı.

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