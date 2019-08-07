29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5253
  • 6,199
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

FBI'dan California'daki silahlı saldırıya ''iç terörizm'' soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı 'iç terörizm' kapsamında soruşturduklarını duydurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FBI, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde 3 kişinin öldüğü ve 12 kişi yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kurum adına açıklama yapan FBI yetkilisi John Bennet, yapılan incelemelerin ardından saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve yemek festivaline plan dahilinde saldırdığını kaydetti.

Saldırganın yemek festivalinin yanı sıra aralarında dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını vurgulayan Bennet, saldırının "iç terörizm" kapsamında ele alınacağını vurguladı.

John Bennet, "Yaptığımız incelemeler sonucunda saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta, Santino William Legan adlı bir beyaz Amerikalı, genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı yemek festivaline saldırı düzenleyerek 2'si çocuk 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.

Legan, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Esenler otogarı için tedbir kararı kaldırıldı

Esenler otogarı için tedbir kararı kaldırıldı

Dünyaca ünlü meydanda panik! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Dünyaca ünlü meydanda panik! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Balık tutmak için gittiği gölete girdi... Sonrası facia

Balık tutmak için gittiği gölete girdi... Sonrası facia

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

'ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz'

'ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

İşte THY'nin yeni üniformaları

İşte THY'nin yeni üniformaları

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA